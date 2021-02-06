Twitter осудил блокировку соцсети в Мьянме

Компания Twitter осудила ограничения в работе социальной сети на территории Мьянмы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя соцсети.

Он отметил, что подобные действия подрывают «общественный дискурс» и право людей выражать свое мнение.

Представитель компании также указал, что открытый интернет все чаще подвергается угрозе по всему миру.

«Мы будем и впредь настаивать на необходимости прекращения деструктивных блокировок на уровне властей», — заключил он.

Накануне сообщалось, что мьянманские интернет-провайдеры ограничили доступ к Twitter.

Утром 1 февраля военные Мьянмы осуществили государственный переворот в республике, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва. Они обвинили национальную избирательную комиссию вместе с НЛД в фальсификации выборов, которые прошли в ноябре прошлого года. В результате военного переворота были арестованы президент республики Вин Мьинта и государственный советник, фактически премьер-министр страны, лауреат нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Также военные задержали членов правительства и высокопоставленных государственных чиновников, связанных или состоящих в НЛД.