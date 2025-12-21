Зеленский рассказал о предложении США по трехсторонним переговорам с Россией

Власти США предложили провести совместные переговоры с представителями Украины и России во Флориде, поскольку администрация Дональда Трампа стремится к мирному соглашению. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

Эту идею украинский лидер озвучил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро.

«США заявили, что проведут отдельную встречу с представителями России, и, насколько я понимаю, они предложили формат «Украина – США – Россия», а поскольку там также будут представители Европы, вероятно, и Европы тоже», — заявил Зеленский.

Он добавил, что логично сначала провести совместную встречу, чтобы оценить результаты американо-украинских переговоров. В зависимости от результата, позитивными они будут или нет, будут приняты дальнейшие решения, заключил президент.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что идея о проведении трехсторонней встречи между представителями России, США и Украины еще не обсуждалась на серьезном уровне и не находится в проработке.

Ранее Дмитриев рассказал, как проходят переговоры по Украине в Майами.