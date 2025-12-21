В Совфеде спрогнозировали крах Евросоюза

Евросоюз стал «падающей системой», сила которой ослабевает с каждым принятым решением. Признаки «неизбежного краха» ЕС уже видны. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

В посте Пушков привел недавнюю цитату премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что решение ЕС выделить Украине кредит в размере €90 млрд не усиливает, а ослабляет силу объединения. По словам сенатора, в приходящих в упадок системах, как правило, «начинают принимать неадекватные решения еще задолго до их краха», когда руководители еще не осознают приближение развала.

«Повторяемая неадекватность решений, когда каждое последующее усугубляет неадекватность предыдущего, и его признак неизбежного краха. Другой признак — выбор падающими системами руководителей, способных не улучшить, а лишь ухудшить положение дел, причем делающих это с поразительным упорством и настойчивостью, как в нынешнем ЕС. Это можно назвать законом падающих систем», — отметил Пушков.

Сенатор пояснил, что пока руководитель уверен в том, что его решения усиливают систему, на деле они «неуклонно ослабляют ее». И это, как правило, сопровождается «возведением в абсолют собственной точки зрения и политической слепотой, неспособностью верно оценить последствия такой политики», подчеркнул Пушков.

По его словам, этот процесс уже можно было увидеть на примере СССР 1980-х годов, теперь же похожее происходит в Евросоюзе, который ввязался «в безнадежную для него схватку на Украине».

19 декабря ЕС решил выдать Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС, а не на замороженных российских активах. Деньги должны будут пойти на обеспечение финансовых потребностей Киева в 2026 и 2027 годах. Украина должна будет вернуть кредит только после того, как Россия выплатит ей деньги на восстановление страны. При этом Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в финансировании Украины.

