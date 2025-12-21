Видео: в Новосибирске водитель напал на женщину с младенцем

В Сибири на видео попало, как таксист напал на женщину с детьми

В Новосибирске водитель такси напал на женщину с младенцем на руках. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Словесная перепалка с участием женщины с младенцем на руках едва не закончилась применением перцового баллончика на Владимира Высоцкого. Таксист, отказавшийся подъехать непосредственно к подъезду, угрожал распылить его в прямо в ребенка», — говорится в публикации.

По словам сибирячки, она вызвала такси, но водитель не подъехал к нужному месту. Тогда женщина спросила, куда ей лучше подойти, но таксист начал грубить и посоветовал вызвать другую машину. В ходе словесного конфликта мужчина развернулся и уехал, затем вернулся, плюнул в женщину и ребенка, а также пригрозил перцовым баллончиком. После произошедшего женщина обратилась в службу поддержки, где сообщили, что данного водителя сняли с рейса.

