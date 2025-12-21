Кержаков опубликовал ответ ФИФА на запрос по голу, который может лишить Дзюбу рекорда

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков в своем Telegram-канале привел ответ письма от Международной федерации футбола (ФИФА), в котором указано, что спорный гол в матче российской и немецкой команд принадлежит действительно ему.

«В случае подобных запросов мы рекомендуем А. Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр», — отмечено в письме.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В ФИФА поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее в РФС сделали заявление по ситуации с рекордом Кержакова и Дзюбы.