Россиян предупредили о схеме с «доставкой подарков» перед Новым годом

Мошенники начали обманывать россиян под видом новогодних корпоративных подарков
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники запустили новую схему обмана россиян, прикрываясь доставкой корпоративных подарков к Новому году. Об этом РИА Новости сообщили в компании по кибербезопасности «ЕСА ПРО», входящей в группу «Кросс технолоджис».

По словам экспертов, сотрудникам организаций приходят смс-сообщения якобы от службы доставки с информацией о том, что один из клиентов направил подарок, однако курьер не смог связаться с получателем. В сообщении предлагается перезвонить по указанному номеру, что создает иллюзию делового и доверительного общения. При этом сведения о контрагентах и клиентах злоумышленники собирают из открытых источников, включая сайты самих компаний.

После установления контакта мошенники, как уточнили специалисты, пытаются получить персональные и конфиденциальные данные, а также убеждают жертв оплатить несуществующие сборы или перейти по фишинговым ссылкам, имитирующим сайты реальных отправителей.

В компании отметили, что подобные случаи относятся к атакам с подменой бренда, когда преступники выдают себя за известные организации. Эксперты подчеркнули, что в предновогодний период такие схемы остаются одной из основных угроз, наносят ущерб деловой репутации и подрывают доверие партнеров, что в итоге приводит к финансовым потерям.

Ранее россиянам напомнили о мошенниках, предлагающих снять квартиру или дом на Новый год.

