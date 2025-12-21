Россиянам напомнили о лимите на новогодние подарки учителям

Новогодний подарок учителю не должен превышать 3 тыс. рублей, иначе он может быть квалифицирован как взятка. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

Он пояснил, что такой лимит установлен нормами Гражданского кодекса РФ. При этом в законодательстве отсутствует четкое определение понятия «подарок», а количество презентов, которые можно вручить педагогу, не ограничено. Если родители решат подарить несколько предметов, правило 3 тыс. рублей действует для каждого из них отдельно, то есть стоимость каждого подарка не должна превышать установленный порог.

В то же время, как отметил эксперт, подарок от всего класса также не может стоить дороже 3 тыс. рублей вне зависимости от числа участников сбора средств. Умножать допустимую сумму на количество дарителей нельзя. Кроме того, передавать педагогам деньги не рекомендуется, поскольку из буквального толкования нормы следует, что речь идет именно об «обычных подарках», а не о денежных средствах.

Авдеенко также посоветовал сохранять чеки на приобретенные подарки и по возможности передавать их вместе с презентом, чтобы при проверке можно было подтвердить его стоимость.

