Песков рассказал о встречах Путина перед саммитом ЕАЭС в Санкт-Петербурге

Песков: Путин встретится с Жапаровым и Лукашенко перед саммитом ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин проведет две встречи перед заседанием Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) и саммитом Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«(Саммиту ЕАЭС. — Прим. ред.) будут предшествовать две отдельные двусторонние встречи президента. Это встреча с президентом Киргизии [Садыром] Жапаровым и встреча с президентом Белоруссии [Александром] Лукашенко», — сообщил представитель Кремля.

Заседание ЕАЭС намечено на 21 декабря в Санкт-Петербурге, днем позднее там же состоится неформальный саммит СНГ. Эти мероприятия традиционно проходят в канун Нового года.

До этого Песков сообщал, что на саммите СНГ Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер пообщается с каждым из них по отдельности.

Ранее Кремль сообщил о готовности Путина вести диалог с Макроном.