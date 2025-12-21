Российские военнослужащие группы «Центр» уничтожили два танка иностранного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, были уничтожены танки Abrams американского производства и Leopard производства ФРГ, а также две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки, принадлежащие ВСУ.

Кроме того, на данном участке ВСУ потеряли более 455 военнослужащих, уточнили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают бои против окруженных в городе Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР) отрядов ВСУ, также ведется зачистка от разрозненных украинских формирований населенного пункта Родинское в ДНР.

20 декабря военный корреспондент добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин сообщил, что организованное сопротивление украинских формирований в Димитрове было сломлено. Он допустил, что российские бойцы в ближайшее время возьмут населенный пункт под свой контроль.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что командование отправляет поваров и санитаров из тыла в Димитров.