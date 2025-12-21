На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ потеряли 455 бойцов и два танка в зоне действия группы «Центр» ВС РФ

Российские военные группы «Центр» уничтожили два иностранных танка ВСУ
true
true
true
close
Global Look Press

Российские военнослужащие группы «Центр» уничтожили два танка иностранного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, были уничтожены танки Abrams американского производства и Leopard производства ФРГ, а также две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки, принадлежащие ВСУ.

Кроме того, на данном участке ВСУ потеряли более 455 военнослужащих, уточнили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают бои против окруженных в городе Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР) отрядов ВСУ, также ведется зачистка от разрозненных украинских формирований населенного пункта Родинское в ДНР.

20 декабря военный корреспондент добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин сообщил, что организованное сопротивление украинских формирований в Димитрове было сломлено. Он допустил, что российские бойцы в ближайшее время возьмут населенный пункт под свой контроль.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что командование отправляет поваров и санитаров из тыла в Димитров.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами