Песков рассказал об условиях разъединения прямой линии и пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение вопроса о разъединении форматов прямой линии и итоговой пресс-конференции будет зависеть от графика Владимира Путина. Об этом он рассказал журналистам, передает ТАСС.

«Это будет зависеть все от графика, от обстоятельств», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков сообщил, что на пресс-конференции Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, были вопросы, которые российскому лидеру не пришлись по душе.

По словам Пескова, это вполне нормально, поскольку журналисты имеют полную свободу задавать интересующие их вопросы или те, которые им поручают редакции. Он подчеркнул, что именно эта свобода делает формат «Итогов года» уникальным.

Президент РФ провел прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря. Мероприятие, состоявшееся в Гостином дворе в Москве, продлилось четыре часа 30 минут. Количество вопросов от россиян, поступивших на прямую линию, превысило 3 млн. Ведущими мероприятия стали журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

