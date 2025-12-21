Омбудсмен рассказала о состоянии раненного при взрыве в Химках мальчика

Состояние пострадавшего при взрыве в Химках мальчика стабильное. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«По сообщениям врачей из нашего Красногорского медицинского центра Рошаля, состояние пострадавшего мальчика стабильное. Проводится вся необходимая терапия», — написала омбудсмен.

Мишонова отметила, что ребенок пока находится в реанимации.

Вечером 20 декабря в Банном переулке микрорайона Сходня произошел взрыв. Предварительно установлено, что в рюкзаке у подростка сработал регенеративный патрон РП-4 (РП-4-01). В минздраве Московской области сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека, одного из них спасти не удалось. СК возбудил уголовное дело. В полиции назвали предварительной причиной детонации неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Ранее в Москве в руках у подростка взорвалась полученная от друга петарда.