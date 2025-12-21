На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последние секунды жизни пассажиров Toyota Ipsum попали на видео в Сибири

В Сибири на видео сняли, как Toyota Ipsum с людьми разбился в ДТП
В Новосибирской области автомобиль врезался в Toyota Ipsum.Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Момент трагической аварии на Советском шоссе с другого ракурса попал на камеру видеорегистратора», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как белая машина врезается на большой скорости в иномарку, которую отбрасывает в сторону. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По данным канала, шесть человек, которые в момент столкновения находились в Toyota Ipsum, получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Хабаровске пьяный водитель сбил десятилетнего школьника на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобилист на большой скорости сбивает подростка, который от удара отлетает в сторону. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее грузовик сбил ребенка, перебегавшего дорогу по переходу на юго-востоке Москвы.

