Российский хоккеист Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающего «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 21 декабря хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию Флайерз» в серии послематчевых буллитов. Панарин отметился дублем, а также реализовал победный буллит в послематчевой серии. Для хоккеиста эти шайбы стали 12-й и 13-й в текущем сезоне регулярного чемпионата, а всего в 36 играх он набрал 36 очков.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

На втором месте в списке лучших хоккеистов игрового дня регулярного чемпионата НХЛ оказался 21-летний вратарь «Монреаль Канадиенс» Джейкоб Фаулер, который оформил первый в карьере шатаут в матче против «Питтсбург Пингвинз». Игра, которая завершилась со счетом 4:0, стала для голкипера четвертой в НХЛ.

Замкнул тройку звезд игрового дня нападающий «Калгари Флеймз» Райан Ломберг, который забросил шайбу и поучаствовал в драке в матче против «Вегаса» (6:3).

Ранее Кирилл Капризов вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Миннесоты» по очкам.

