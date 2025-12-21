Песков рассказал, кто оценит итоги прямой линии с Путиным

Оценивать итоги прямой линии и большой конференции президента РФ Владимира Путина должны люди. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Он сам, естественно, не любит оценивать такое. Это должны делать, наверное, слушатели, все это для зрителей, для слушателей, для людей прежде всего», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что вопросов было много, спектр тем, который поднимался, был очень широким. Были и вопросы, которые российскому лидеру не пришлись по душе.

По словам Пескова, это вполне нормально, поскольку журналисты имеют полную свободу задавать интересующие их вопросы или те, которые им поручают редакции. Он подчеркнул, что именно эта свобода делает формат «Итога года» уникальным.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве и продлилось четыре часа 30 минут. Количество вопросов от россиян, поступивших на прямую линию, превысило 3 млн. Ведущими мероприятия стали журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Ранее Песков рассказал об условиях отделения прямой линии от пресс-конференции Путина.