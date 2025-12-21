На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, кто оценит итоги прямой линии с Путиным

Песков: итоги прямой линии с Путиным должны оценивать люди
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Оценивать итоги прямой линии и большой конференции президента РФ Владимира Путина должны люди. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Он сам, естественно, не любит оценивать такое. Это должны делать, наверное, слушатели, все это для зрителей, для слушателей, для людей прежде всего», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что вопросов было много, спектр тем, который поднимался, был очень широким. Были и вопросы, которые российскому лидеру не пришлись по душе.

По словам Пескова, это вполне нормально, поскольку журналисты имеют полную свободу задавать интересующие их вопросы или те, которые им поручают редакции. Он подчеркнул, что именно эта свобода делает формат «Итога года» уникальным.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве и продлилось четыре часа 30 минут. Количество вопросов от россиян, поступивших на прямую линию, превысило 3 млн. Ведущими мероприятия стали журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Ранее Песков рассказал об условиях отделения прямой линии от пресс-конференции Путина.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами