Российские военные ударили по предприятиям военной промышленности Украины

ВС России поразили предприятия военной промышленности Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили предприятия военной промышленности Украины, а также пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты военной промышленности, транспортной и складской инфраструктуры, энергетики Украины.

Кроме того, были поражены места сборки беспилотников дальнего действия.

20 декабря Минобороны России сообщило, что бойцы группировки российских войск «Центр» продолжают ликвидацию формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).

В этот же день военный корреспондент добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин заявил, что организованное сопротивление украинских формирований в Димитрове было сломлено. Он допустил, что российские бойцы в ближайшее время возьмут населенный пункт под свой контроль.

Ранее ВС РФ взяли населенные пункты Высокое и Светлое.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
