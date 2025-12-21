В Нижнем Тагиле неизвестный выкинул кошку в мусорку в 30-градусный мороз

В Нижнем Тагиле из мусорки спасли истощенную кошку с обмороженными ушами

В Свердловской области выбросили на улицу кошку в 30-градусный мороз, рассказали в пресс-службе компании по сбору мусора «Рифей».

Кошку в состоянии сильного истощения и с обмороженными кончиками ушей обнаружили в мусорном баке на одной из контейнерных площадок Нижнего Тагила.

По всей видимости, таким образом бывший хозяин решил избавиться от животного, но сотрудники компании спасли его, а затем привезли в офис, где накормили и отогрели.

«Животное назвали Симочкой, отвезли к ветеринару, а потом домой. Теперь у Симы все отлично — у нее хороший аппетит и общительный нрав. Она уже прибавила почти полкило к своим двум килограммам», — говорится в сообщении.

Сима попала в новую семью и в ближайшее время пройдет лечение, рекомендованное ветеринаром.

