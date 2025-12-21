На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В подразделении ВСУ обнаружили беременных женщин с судимостью

ТАСС: в спецбатальоне ВСУ «Шквал» служили беременные женщины-осужденные
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

В составе спецбатальона «Шквал» 1-го отдельного штурмового полка ВСУ служили осужденные беременные женщины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что украинское законодательство не предусматривает декретного отпуска для заключённых, несмотря на то, что подразделения набирать осужденных женщин. В итоге оказалось, что в батальоне действительно были беременные женщины-осужденные.

Вооруженные силы Украины стали активнее использовать женщин в качестве артиллеристов и стрелков. По словам ТАСС, если раньше женщины встречались в рядах ВСУ в основном в качестве медиков, то сейчас их можно увидеть в расчетах FPV-дронов, среди артиллеристов и стрелков. Также были случаи, когда женщины сдавались в плен российским военным.

До этого телеканал «Звезда» сообщал, что российские операторы дронов научились удаленно брать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В зоне проведения специальной военной операции дроноводы разбрасывают листовки с призывом сдаться, а затем при помощи БПЛА сопровождают солдат, сложивших оружие. Однажды таким образом военные Вооруженных сил РФ пленили женщину, воевавшую на стороне ВСУ.

Ранее СМИ сообщили, что Украине больше некого отправлять в Купянск.

