Лепс подорожал на миллион рублей перед Новым годом

Shot: певец Григорий Лепс повысил гонорар до 12 млн рублей
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Григорий Лепс повысил гонорар на миллион рублей перед Новым годом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Лепс начал брать 12 миллионов рублей за частные мероприятия. Артист планирует провести максимальное количество корпоративов. На данный момент дат на бронирование частных вечеринок практически не осталось.

В райдер Лепса входят перелеты бизнес-классом или частным самолетом, а также выплаты певцу суточных в размере 30 тысяч рублей.

В декабре возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба заявила, что дата их свадьбы еще не определена. При этом девушка открыто рассказала о своих материнских планах и семейных мечтах. Она заявила, что хочет иметь большую семью, состоящую из троих-четверых детей.

Григорий Лепс впервые появился на публике с Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Аврора Киба подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре прошлого года Григорий Лепс объявил ее женой.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев стал одним из самых невостребованных артистов перед Новым годом.

