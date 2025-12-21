Ушел из жизни народный артист СССР Асанали Ашимов

Народный артист СССР, советский и казахстанский актер театра и кино Асанали Ашимов скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкульт Казахстана.

В министерстве назвали Ашимова «уникальной личностью», человеком, который внес «неоценимый вклад в развитие национальной духовности и сформировал высокопрофессиональную школу казахстанского театрального и киноискусства».

Асанали Ашимов родился 8 мая 1937 года в селе Жайылма (Южно-Казахстанская область Казахской ССР, ныне территория Жамбылской области Казахстана).

Среди наиболее известных ролей актера — чекист Чадьяров в фильмах «Конец атамана» и «Транссибирский экспресс», Камал Айкенов в драме «Вкус хлеба» (1979, Алексей Сахаров). Фильмография Ашимова насчитывает несколько десятков работ.

С 1963 года Ашимов трудился в Казахском драматическом театре им. Мухтара Ауэзова (Алма-Ата). На его сцене он исполнил несколько десятков ролей, также поставил ряд спектаклей в качестве режиссера.

Ранее умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Денисов.