Россияне рассказали, на каких платформах чаще всего общаются в сети

ВЦИОМ выяснил, на каких интернет-платформах чаще всего общаются россияне.

По данным опроса, жители России чаще всего переписываются в WhatsАpp (73%), «ВКонтакте» (38%), Viber (26%), Telegram (18%) и Instagram (17%).

Граждане от 18 до 24 лет чаще всего общаются «ВКонтакте» (76%), WhatsApp предпочитают россияне от 25 до 34 (84%), от 35 и 44 (77%) и старше 60 лет (59%).

Для видеозвонков в основном используется WhatsApp (70%), Viber (20%) и Skype (13%).

До этого стало известно, что каждый четвертый россиянин не понимает сути информационной безопасности.