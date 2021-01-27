Доля поисковых запросов россиян про путешествия в 2020 году упала почти на 40%

Доля поисковых запросов россиян про путешествия в 2020 году упала на 38%, следует из исследования сервиса Яндекс.Путешествия.

Аналитики компании сравнили данные поисковых запросов за прошлый и позапрошлый годы, а также изучили данные Яндекс.Путешествий о популярности гостиниц разных городов и курортов.

В результате исследования был зафиксирован рост интереса россиян к путешествиям внутри страны — доля таких запросов увеличилась с почти 50% до 70%.

Турция сохранила лидерство среди популярных зарубежных направлений, но в 2020 году россияне интересовались поездками туда в 4 раза меньше, чем годом ранее.

Согласно исследованию, резко вырос спрос на поездки в Танзанию — в прошлом году ее популярность была в 4 раза больше, чем в 2019.

Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.

Исследование OneTwoTrip показало, что, пока жители страны не могли путешествовать за границей, они стали чаще ездить по ближайшим городам и достопримечательностям.