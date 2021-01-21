Источник назвал сервисы, которым направлены предупреждения из-за публикаций о митингах

Предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с призывами на митинги направлены Facebook, Google, Tik-Tok, Twitter и Mail-Group. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, сервисы данных компаний обязаны заблокировать все публикации с призывами провести акцию протеста 23 января.

Ранее прокуратура Москвы вынесла пяти интернет-сервисам предупреждения из-за публикаций с призывами к участию в несогласованных акциях 23 января. При этом о каких именно платформах идет речь, в ведомстве не уточнили.