Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к контенту российского СМИ в YouTube

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор требует от компании Google восстановить доступ к контенту канала YouTube российского СМИ Politrussia. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации российского СМИ Politrussia на YouTube», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ранее YouTube удалил видеоролик главного редактора издания Руслана Осташко, размещенный 17 января на канале издания.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на программу «Постскриптум» на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр».

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