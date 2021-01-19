Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к контенту российского СМИ в YouTube

Роскомнадзор требует от компании Google восстановить доступ к контенту канала YouTube российского СМИ Politrussia. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации российского СМИ Politrussia на YouTube», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ранее YouTube удалил видеоролик главного редактора издания Руслана Осташко, размещенный 17 января на канале издания.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на программу «Постскриптум» на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр».