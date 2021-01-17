Роскомнадзор требует от Google снять ограничения с передачи «Постскриптум» в YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на программу «Постскриптум» на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр», сообщается на сайте ведомства.

В адрес компании Google LLC направлено соответствующее письмо, рассказали в Роскомнадзоре.

Один из выпусков телепередачи был помечен администрацией видеохостинга как неприемлемый, просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им есть 18 лет. Однако, как отметили в Роскомнадзоре, в выпуске обсуждаются традиционные для политической программы темы, не содержащие запрещенной информации.

Поэтому данные действия администрации YouTube в ведомстве расценивают как недопустимое ограничение прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории РФ.

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