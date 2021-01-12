Facebook удалит все публикации с упоминанием «кражи выборов»
Компания Facebook заявила, что намерена удалить ряд публикаций в соцсети, в которых упоминается фраза о «краже выборов». Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Данный лозунг является одним из основных среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа.
Новость дополняется.
Ранее в Twitter заявили о блокировке личного аккаунта Трампа. Меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. Однако президент страны, придя в ярость от произошедшего, заявил в в официальном аккаунте своего штаба, что Twitter не заставит его замолчать.
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