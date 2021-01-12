Facebook удалит все публикации с упоминанием «кражи выборов»

Компания Facebook заявила, что намерена удалить ряд публикаций в соцсети, в которых упоминается фраза о «краже выборов». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Данный лозунг является одним из основных среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

Новость дополняется.

Ранее в Twitter заявили о блокировке личного аккаунта Трампа. Меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. Однако президент страны, придя в ярость от произошедшего, заявил в в официальном аккаунте своего штаба, что Twitter не заставит его замолчать.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Политическая расправа»: что будет с Трампом при Байдене

— Трамп выступит с заявлением о блокировке своих аккаунтов в соцсетях

— Меркель поставила под сомнение решение Twitter заблокировать Трампа