В работе «ВКонтакте» зафиксировали сбой
Анна Светлова
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В работе социальной сети «ВКонтакте» пользователи зафиксировали сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Первые сбои произошли около 14.00 мск. По данным Downdetector, 81% пользователей соцсети пожаловались на проблемы с загрузкой сайта. 7% отметили, что не могут отправить сообщения, еще 11% не могут войти в свой аккаунт.
На плохую работу соцсети пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
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