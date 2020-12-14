В Кремле опровергли утверждения о причастности РФ к хакерским взломам в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о причастности российской стороны к хакерским взломам в США.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка, поддерживаемая иностранным правительством, взломала систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитила данные. По данным газеты Washington Post, в причастности к взлому обвинили российское правительство.

Песков напомнил, что именно президент РФ Владимир Путин ранее предложил американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в кибербезопасности. Пресс-секретарь отметил, это позволило бы обоим государствам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям.

«Инициатива Путина не получила отклик США. Если на протяжении многих месяцев были какие-то атаки, и американцы не могли с этим ничего сделать, то не нужно так голословно во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем», — подчеркнул представитель Кремля.

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