Власти Камчатки повысят стоимость патента на трудовую деятельность для мигрантов

На Камчатке увеличат стоимость патента на трудовую деятельность для иностранцев

Власти Камчатского края с 1 января 2026 года решили повысить стоимость патента на трудовую деятельность для мигрантов. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Повысим с 2026 года стоимость патента на трудовую деятельность на Камчатке для иностранных граждан с 9 тысяч до 14 тысяч рублей», — написал он.

По его словам, приоритет при трудоустройстве должен отдаваться жителям края.

Он также добавил, что власти усилят контроль в сфере такси, так как, несмотря на существующие ограничения, в Камчатском крае фиксируются случаи нелегальной работы гражданами стран, не входящих в ЕАЭС.

До этого власти Приморского края увеличили с 36 до 88 число сфер, на работу в которых нельзя нанимать мигрантов. К действующим запретам добавились ограничения в сферах информации и связи, торговли, фармацевтики, финансов и страхования, культуры, деятельности общественных и некоммерческих организаций.

Ранее в Башкирии приняли закон о повышении налогов для мигрантов.