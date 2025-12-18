Планы Мерца по изъятию российских активов привели к скандалу в бундестаге

В бундестаге ФРГ между представителями коалиции канцлера Фридриха Мерца и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) произошла громкая перепалка из-за судьбы замороженных российских активов. Трансляция парламентского заседания велась на сайте bundestag.de.

Выступая в бундестаге, Мерц заявил, что намерен добиваться принятия Европейским союзом решения о передаче замороженных российских активов Украине. Это вызвало резкую критику со стороны сопредседателя АдГ Тино Крупаллы, заявившего, что это намерение канцлера уже «подливает масла в огонь войны». Оппозиционер назвал план Мерца по изъятию активов РФ «агрессивным и незаконным». Он подчеркнул, что такое изъятие противоречит международному праву.

Выступление Крупаллы стал прерывать глава земельной группы парламентской фракции Христианско-социального союза (ХСС) Александр Хоффманн. Политики стали кричать друг на друга, из-за чего пришлось вмешаться спикеру бундестага Омиду Нурипуру.

17 декабря Мерц заявил, что оценивает перспективы Евросоюза договориться об изъятии замороженных активов России как 50 на 50.

