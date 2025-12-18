Стало известно, что Зеленский внезапно изменил график поездки в Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно изменил график своего визита в столицу Польши. Об этом сообщает польское издание Fakt.

В материале говорится, что после прибытия в Варшаву украинский лидер проведет встречу со спикером нижней палаты парламента Польши Вложимежем Чажастым. Это подтвердил руководитель канцелярии сейма Марек Сивец. По его словам, присутствие Зеленского в парламенте является демонстрацией важности сотрудничества Варшавы и Киева.

Сам Чажастый подтвердил, что примет украинского президента, и заявил, что свяжется по этому вопросу с МИД Польши.

16 декабря президент Польши Анджей Навроцкий раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве, заявив, что Киев воспринимает поддержку Варшавы как нечто само собой разумеющееся.

Польский лидер отметил, что за последние годы Украина перестала рассматривать Польшу как полноценного партнера, с которым нужно согласовывать действия. Он подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Киев, но отношения должны выстроиться на равных. Навроцкий также выразил намерение обсудить с Зеленским нереализованные вопросы, важные для Польши.

Ранее премьер Польши назвал преждевременными разговоры о гарантиях США для Украины.