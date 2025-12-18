Стало известно, что три украинских города попали под массированный удар

По энергетической инфраструктуре Украины нанесен массированный удар, пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что в трех городах республики произошли мощные взрывы. В Кривом Роге после атаки было видно грибовидное облако, в некоторых районах начались перебои со светом. В Черкассах загорелась подстанция, почти весь город обесточен. А в Вознесенске повреждена энергетическая инфраструктура.

До этого украинские СМИ сообщили, что в Кривом Роге, Сумах и Черкассах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В последнем городе начались перебои с электричеством.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.