Между лидерами ЕС нет согласия по поводу конфискации российских активов

Politico: ЕС разделился на два лагеря из-за споров о конфискации активов России

Европейские лидеры разделились на два лагеря из-за спора по поводу конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Politico.

«В среду вечером европейские лидеры разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возобновления тех же самых ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга, которые подорвали единство ЕС во время кризиса еврозоны», — пишет Politico.

Всего за несколько часов до встречи в Брюсселе две противоборствующие группы спорят о том, следует ли выдавать Украине кредит на основе замороженных резервов Центрального банка РФ, большая часть которых находится в бельгийском банке Euroclear.

Германия, наряду со странами Северной и Восточной Европы, заявляет, что альтернативы этой схеме нет. Однако они сталкиваются с усиливающимся сопротивлением со стороны Бельгии и Италии, которые настаивают на поддержке Киева за счет долга ЕС, гарантированного общим бюджетом блока.

Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия также выступают против использования активов.

При этом издание отмечает, что соглашение между 27 странами ЕС все еще может быть достигнуто, но в конечном итоге будет предусмотрено, что в финансировании будут участвовать только 25 стран, исключая Венгрию и Словакию.

До этого газета The Times сообщила, что США предостерегают Евросоюз от передачи замороженных российских активов Украине.

Ранее Фон дер Ляйен заявила о необходимости срочно принять решение по активам России.