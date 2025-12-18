Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 81 рубль, евро — около 95 рублей, юань — 11,5 рубля, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Ожидаем, что хрупкое равновесие на валютном рынке, которое установилось на этой неделе, в ближайшее время будет нарушено. Влияние на баланс предложения и спроса на зарубежную валюту на российском финансовом рынке может оказать приближение новогодних праздников. Расходы бюджетов всех уровней, компаний и домохозяйств выходят на максимум. Увеличивается физический спрос на валюту — многие готовятся к зарубежным поездкам. Негативно для курса нацвалюты и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ», — отметил Шепелев.

По его словам, от более сильного ослабления рубль могут удерживать геополитический оптимизм, относительно стабильный приток экспортной выручки (ненефтегазовый экспорт в значительной мере компенсирует выпадающие нефтегазовые доходы), а также увеличенные более чем на 50% в декабре ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу.

По данным Investing.com, 17 декабря доллар стоил более 79 рублей, евро — более 92,7 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,3 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал курс доллара, комфортный для россиян.