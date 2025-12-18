В Госдуме предложили не штрафовать россиян за елки и гирлянды в подъездах

Депутат Делягин предложил мораторий на штрафы за елки и гирлянды в подъездах

В новогодние праздники нужно временно отменить штрафы за елки и гирлянды в подъездах. Такое предложение направил главе МЧС РФ Александру Куренкову депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин, передает ТАСС.

В обращении парламентарий уточняет, что речь идет о штрафах за нарушения требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ).

«Инспекторы МЧС, зафиксировавшие такое нарушение из-за елки или гирлянды, могут ограничиваться только предупреждением — что данная статья также предусматривает», — заявил депутат.

Делягин считает, что такой мораторий нужно распространить на предпраздничные и праздничные дни в Новый год и сделать традиционным.

«В ряде случаев управляющие компании грозят жителям, осмелившимся украшать подъезды к Новому году, штрафами до 15 тыс. рублей за нарушение требований пожарной безопасности», — отметил парламентарий.

До этого юрист Александр Хаминский сообщил, что работодатель может привлечь сотрудника к ответственности, если украшение его рабочего места угрожает здоровью коллег. А за нарушение правил пожарной безопасности граждан могут оштрафовать на 15 тыс. руб., а фирмы — на 400 тыс. руб. В случае причинения тяжкого вреда здоровью может грозить уголовная ответственность и тюремное заключение до семи лет.

