На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре российских города введут туристический налог с 2026 года

В Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени введут туристический налог
true
true
true
close
Пресс-служба республики Калмыкия

Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень с 1 января 2026 года вводят туристический налог для гостиничного бизнеса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей местных администраций.

В Курске, Нижнем Новгороде и Тюмени налог составит 2%. В Самаре — 1%. При этом к 2030 году власти намерены его увеличить до 5%.

С 1 января 2025 года в России введен туристический налог, который заменил действовавший ранее курортный сбор. Это местный налог: решение о его введении и конкретных ставках принимают власти муниципалитетов.

Налог оплачивают организации и физлица, предоставляющие услуги временного проживания (отели, хостелы, гостевые дома), если их объект включен в специальный реестр. Фактически налог включается в стоимость проживания для гостя. В 2025 году максимальная ставка составляет 1% от стоимости номера. Законом предусмотрено ежегодное увеличение максимальной ставки: до 2% в 2026 году, 3% в 2027, 4% в 2028 и до 5% с 2029 года.

До этого сообщалось, что соответствующий налог введут в Воронеже, Тольятти и Жигулевске.

Ранее сообщалось, что цены на российские отели выросли на 20% за 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами