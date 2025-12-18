Четыре российских города введут туристический налог с 2026 года

Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень с 1 января 2026 года вводят туристический налог для гостиничного бизнеса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей местных администраций.

В Курске, Нижнем Новгороде и Тюмени налог составит 2%. В Самаре — 1%. При этом к 2030 году власти намерены его увеличить до 5%.

С 1 января 2025 года в России введен туристический налог, который заменил действовавший ранее курортный сбор. Это местный налог: решение о его введении и конкретных ставках принимают власти муниципалитетов.

Налог оплачивают организации и физлица, предоставляющие услуги временного проживания (отели, хостелы, гостевые дома), если их объект включен в специальный реестр. Фактически налог включается в стоимость проживания для гостя. В 2025 году максимальная ставка составляет 1% от стоимости номера. Законом предусмотрено ежегодное увеличение максимальной ставки: до 2% в 2026 году, 3% в 2027, 4% в 2028 и до 5% с 2029 года.

До этого сообщалось, что соответствующий налог введут в Воронеже, Тольятти и Жигулевске.

Ранее сообщалось, что цены на российские отели выросли на 20% за 2025 год.