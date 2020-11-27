Хакеры из КНДР пытались предотвратить разработку вакцины от COVID-19 в Южной Корее

Разведка Южной Кореи не позволила хакерам из КНДР помешать созданию вакцины против COVID-19. Об этом информирует The Straits Times.

Как сообщил депутат национального собрания Ха Тэ Ген, попытки северокорейских хакеров атаковать южнокорейские компании закончились неудачей. О каких именно предприятиях идет речь, не уточняется.

Ранее компания Microsoft обвинила хакеров из России и КНДР в кибератаках на разработчиков вакцин от коронавирусной инфекции. Атакам якобы подвергались фармацевтические компании и разработчики вакцины из Канады, Франции, Индии, Южной Кореи и США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кибератаки из России: Microsoft сообщила о нападении хакеров на создателей вакцин

— Microsoft обвинила РФ и КНДР в кибератаках на разработчиков вакцины от COVID-19