В РПЦ призвали защитить христиан от цифровых технологий

Нехватка регулирования в сфере цифровых технологий в России дискриминирует права тех, кто не хочет пользоваться новыми технологиями, в том числе христиан. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА «Новости».

По его словам, во время пандемии коронавируса ряд технологий стал применяться слишком быстро, без должного обсуждения и рецепции. Представитель РПЦ считает, что есть много вопросов, которые необходимо обсудить, а также требующие согласия, изменения подходов, если общество не желает существовать в цифровом тоталитаризме.

«Существует дефицит нормативного регулирования в сфере цифровых технологий. Иногда это оставляет подозрение, что, может быть, заинтересанты сознательно не хотят регулирования, устанавливать ограничения в сфере высоких технологий», — сказал Кипшидзе на международной онлайн-конференции «Цифровое перемирие. Контракт-2030» в МИА «Россия сегодня».

Он призвал обратить внимание на мнение тех, кто не намерен пользоваться новыми технологиями, так как пока специального регулирования для них нет.

По словам Кипшидзе, для человека, разделяющего христианские ценности, жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом неприемлема. Он добавил, что верующие поддерживают «свободу человека, за его частную жизнь».

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