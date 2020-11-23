Минцифры составит список российских программ для предустановки на гаджеты

Минцфиры России поручено составить перечень российских программ, которые должны быть предварительно установлены на гаджеты. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, до 1 декабря 2020 года ведомство будет принимать заявки на включение в список программного обеспечения.

До 15 декабря министерство должно предоставить рейтинг из таких программ и предоставить его правительству.

Как отмечается, в отборе для перечня будут участвовать разработчики различных программ, в том числе браузеров, поисковых и навигационных систем, мессенджеров и так далее.

Перечень будет содержать 16 классов программ, которые могут быть предустановлены на смартфоны.

Ранее стало известно, что на все продаваемые в России электронные устройства с нового года будут устанавливать российское программное обеспечение.

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