Приложение TikTok будет удалять ролики с досрочными заявлениями о победе на выборах в США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«В качестве мер предосторожности, если утверждения не могут быть проверены или проверка фактов не дает результатов, мы ограничим распространение этого контента», — заявила компания.

Приложение также будет уведомлять пользователей о ложных утверждениях и попытках отговорить от голосования.

Ранее аналогичные меры приняли Facebook и Twitter.

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