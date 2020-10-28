TikTok будет удалять ролики с досрочными заявлениями о победе на выборах в США
Карина Казанцева
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Приложение TikTok будет удалять ролики с досрочными заявлениями о победе на выборах в США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
«В качестве мер предосторожности, если утверждения не могут быть проверены или проверка фактов не дает результатов, мы ограничим распространение этого контента», — заявила компания.
Приложение также будет уведомлять пользователей о ложных утверждениях и попытках отговорить от голосования.
Ранее аналогичные меры приняли Facebook и Twitter.
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