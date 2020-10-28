Эксперт назвал способ удалить сообщение в WhatsApp через сутки

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что функционал мессенджера WhatsApp предусматривает лишь 68 минут на то, чтобы удалить отправленное сообщение, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что осуществить это можно и по истечении данного времени — для этого нужно поменять дату и время на смартфоне.

«Сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которое наиболее близко ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна быть не более установленных 68 минут), — сказал Мясоедов.

По словам эксперта, после этой операции можно удалить сообщение в мессенджере и вернуть настройки, а также актуальную дату.

Специалист добавил, что прочитать удаленное сообщение можно, используя либо сторонние приложения, либо функцию синхронизации. Однако такая функция есть только в системе Android, уточнил Мясоедов.

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