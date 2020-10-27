Названы самые прибыльные российские YouTube-каналы
Forbes составил рейтинг самых прибыльных каналов российского YouTube.
Его возглавил канал LABELCOM, на котором выходит популярная программа «Что было дальше?». Ведущим является стендапер с ТНТ Нурлан Сабуров. За год LABELCOM принес $3,55 млн.
На втором месте оказался канал техноблогера Wylsacom ($3,41 млн), на третьем — «Чикен Карри» юмориста Александра Гудкова ($1,13 млн).
Четвертое место занял канал Юрия Дудя ($980 тыс.), пятое досталось Антону Лапенко ($980 тыс.).
Всего в рейтинге 15 крупнейших каналов российского YouTube.
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