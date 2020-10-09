Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook произошел сбой. Об этом сообщает плортал Downdetector.

Больше всего жалоб на неполадки поступают из Великобритании, США, Венгрии и Нидерландов. В России о незначительных проблемах в работе соцсети сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

По данным портала, 53% пользователей указывают на сбои в работе новостной ленты, 23% сообщают о трудностях со входом в соцсеть. Еще 23% информируют о полном прекращении работы Facebook.

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