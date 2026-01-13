В одном из аэропортов на юге России сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара Пашковский сняты временные ограничения на полеты. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил Кореняко.
Он добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
12 января в аэропорту Краснодара вводили ограничения на полеты из-за погодных условий.
По информации пресс-службы, все службы аэропорта Краснодара были усилены. Сотрудники беспрерывно расчищали снег и обрабатывали перроны, рулежные дорожки, взлетно-посадочные полосы и привокзальную площадь.
Также представители воздушной гавани предупредили о возможных корректировках расписания полетов и попросили пассажиров с пониманием относиться к соответствующим мерам. В публикации отмечается, что с пассажирами задержанных рейсов работают сотрудники авиакомпаний и обеспечивают их всем необходимым.
Ранее в аэропорту Иркутска задержали ряд рейсов из-за густого тумана.