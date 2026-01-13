Роддом в Новокузнецке приостановил работу после смерти шести младенцев

В Новокузнецке закрыли роддом, где в новогодние каникулы погибли шесть детей

Шесть младенцев погибли в родительном доме №1 в Новокузнецке во время новогодних каникул. Об этом сообщил Telegram-канал «Новокузнецк 112».

В материале говорится, что сейчас медицинское учреждение не работает. Официально его закрыли в связи с карантином из-за ОРВИ.

«На весь 500-тысячный город осталось еще одно подобное учреждение и перинатальный центр», — отмечается в тексте.

Авторы публикации со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Кемеровской области подчеркнули, что в первую неделю 2026 года в роддоме №1 умер один новорожденный. Еще три младенца погибли 8 января, один — 11 января. Когда умер шестой ребенок, в материале не уточняется.

«Причины смерти станут известны после анализов в ближайшие дни», — добавили журналисты.

Как пишет NGS42.RU со ссылкой на источник в медицинской сфере, в последнее время в закрытом медучреждении наблюдался высокий уровень смертности новорожденных. Роспотребнадзор и региональный Минздрав организовали проверку.

Ранее в Ставропольском крае беременная женщина умерла в медучреждении прямо перед родами.