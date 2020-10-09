Минюст США подал апелляцию на судебную блокировку запрета на скачивание TikTok

Минюст США опротестовал решение суда, временно заблокировавшее распоряжение правительства, вводящее запрет на скачивание TikTok на территории страны. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Юристы министерства юстиции не сказали, почему судебный запрет должен быть отменен», — говорится в сообщении.

Ранее американский суд запретил властям страны наложить блокировку на скачивание китайского приложения TikTok. Согласно условиям запрета, Apple и Google должны были удалить приложение из своих магазинов приложений.

Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям КНР. В связи с этим Трамп в августе подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

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