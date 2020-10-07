В работе Netflix произошел сбой
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В работе американского сервиса потокового видео Netflix произошел сбой, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.
Больше всего на неполадки жалуются в США, Японии, Сингапуре, Австралии.
Пользователи не подключаются к сервису (46%), сталкиваются с проблемами в работе сайта (26%) и не могут просматривать видео (26%).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В работе Instagram произошел сбой
— В России фиксируется сбой в работе «ВКонтакте»