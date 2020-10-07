В работе Netflix произошел сбой

В работе американского сервиса потокового видео Netflix произошел сбой, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.

Больше всего на неполадки жалуются в США, Японии, Сингапуре, Австралии.

Пользователи не подключаются к сервису (46%), сталкиваются с проблемами в работе сайта (26%) и не могут просматривать видео (26%).

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