TikTok подтверждает сотрудничество с Oracle в сфере безопасности данных

Сервис TikTok выразил удовлетворение решением властей США по одобрению сотрудничества с американскими компаниями. В сообщении, опубликованном в Twitter сервиса, подтверждается будущая совместная работа с корпорацией Oracle и ритейлером Walmart.

«Мы рады, что предложение TikTok, Oracle и Walmart разрешит озабоченность правительства США в вопросах безопасности и урегулирует вопросы о будущем TikTok в США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корпорация Oracle станет техническим партнером TikTok, и будет отвечать за безопасность данных пользователей в США.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил приобретение сервиса TikTok корпорацией Oracle.

До этого стало известно, что в США с 20 сентября нельзя будет скачивать китайские соцсети TikTok и WeChat.

Как сообщалось, американские власти приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в Китае решили, что лучше закрыть подразделение приложения TikTok в США, нежели продавать его одной из американских компаний.

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