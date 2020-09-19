Китайских работников начали увольнять за использование Apple в поддержку Huawei
В городе Яньчэн провинции Цзянсу компания Jiangsu Capital Wine & Spirits Co. поменяла правила работы сотрудников, согласно которым теперь им запрещается приобретать смартфоны Apple. Об этом сообщает Mydrivers.
В случае использования техники Apple сотрудник будет уволен.
В свою очередь в новых правилах есть пункт, обязывающий обладателей продукции американской компании сменить свои смартфоны на устройства отечественных марок.
Так, купившие Huawei получат от компании компенсацию в размере 15% от стоимости.
Это происходит на фоне торговой войны США и Китая, в рамках которой уже был введен ряд ограничительных мер, в том числе со стороны Белого дома против Huawei.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
— TikTok намерен оспорить указ Трампа о запрете сделок с ByteDance
— США ввели санкции против госкомпании Китая в рамках «акта Магнитского»