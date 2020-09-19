Китайских работников начали увольнять за использование Apple в поддержку Huawei

В городе Яньчэн провинции Цзянсу компания Jiangsu Capital Wine & Spirits Co. поменяла правила работы сотрудников, согласно которым теперь им запрещается приобретать смартфоны Apple. Об этом сообщает Mydrivers.

В случае использования техники Apple сотрудник будет уволен.

В свою очередь в новых правилах есть пункт, обязывающий обладателей продукции американской компании сменить свои смартфоны на устройства отечественных марок.

Так, купившие Huawei получат от компании компенсацию в размере 15% от стоимости.

Это происходит на фоне торговой войны США и Китая, в рамках которой уже был введен ряд ограничительных мер, в том числе со стороны Белого дома против Huawei.

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