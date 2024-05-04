Полковник Макгрегор рассказал о приоритетах в воззрениях простых американцев

Граждан США более волнуют закрытие южной границы страны, порядок и верховенство закона, чем вопросы внешней политики и обороны. Такое мнение в соцсети Х (ранее Twitter) выразил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

По словам полковника в отставке, в списке приоритетов рядовых американцев на первом месте будет защита границы, на втором — восстановление правопорядка, а внешняя и оборонная политика находятся где-то в конце.

3 мая Макгегор заявил, что в случае потенциальной мировой войны Соединенные Штаты рискуют потерпеть поражение. По его словам, США слишком рассредоточены и не готовы справиться с крупной мировой войной. При этом страну наводнили нелегальные иммигранты, а верховенство закона находится под угрозой. Вашингтон прилагает усилия, чтобы продемонстрировать иллюзию того, что США все еще являются великой державой, однако это разрушает страну изнутри, полагает полковник.

Ранее Магрегор указал на попытки США замаскировать провал политики по Украине.