В украинском Харькове произошли взрывы

Украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале сообщает о взрывах в Харькове на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

«Взрыв в Харькове», — говорится в сообщении.

Через несколько минут появилась информация о повторном взрыве в городе. На момент взрывов воздушная тревога звучала в Харьковской и Днепропетровской областях страны.

До этого данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствовали о том, что воздушную тревогу третий раз за день объявили на всей территории Украины.

Также украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли отразить российское наступление в Донбассе. По его словам, ВС РФ могут сформировать буферную зону в Харьковской области, в которую попадут Харьков и Сумы.

Британский военный аналитик Александр Меркурис говорил, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.